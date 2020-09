Свердловская область стала непопулярной среди мигрантов

В Свердловской области за 2020 год миграция снизилась в два раза, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, пишет УрБК.

За первое полугодие 2020 в область приехали 3197 человек, тогда как в 2019 это количество составляло 6964. Регион покинули 2239 выходцев из стран СНГ в этом году, а в прошлом эта цифра составляла 4683 мигранта. В период с января по июнь 2020 года в Свердловскую область приехали 8500 человек, в то время как за аналогичный прошлогодний отрезок количество мигрантов составляет 9461. В августе в Екатеринбурге прошла операция по выявлению нелегальных мигрантов. 19 августа были задержаны двое граждан РФ, которые, по подозрению следствия, ввезли в Свердловскую область более 600 нелегалов. На Урале задержали двух подозреваемых в ввозе более 600 нелегальных мигрантов

