Свердловская область стала непопулярной среди мигрантов

Свердловская область стала непопулярной среди мигрантов

Сегодня, 14:27ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Свердловской области за 2020 год миграция снизилась в два раза, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, пишет УрБК.

За первое полугодие 2020 в область приехали 3197 человек, тогда как в 2019 это количество составляло 6964.

Регион покинули 2239 выходцев из стран СНГ в этом году, а в прошлом эта цифра составляла 4683 мигранта.

В период с января по июнь 2020 года в Свердловскую область приехали 8500 человек, в то время как за аналогичный прошлогодний отрезок количество мигрантов составляет 9461.

В августе в Екатеринбурге прошла операция по выявлению нелегальных мигрантов. 19 августа были задержаны двое граждан РФ, которые, по подозрению следствия, ввезли в Свердловскую область более 600 нелегалов.

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