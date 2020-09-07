Тагильчанин хотел спасти контрафактные шубы, дав полицейскому 350 тысяч рублей

В сентябре 2019 года сотрудниками ОЭБиПК проводились оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконной торговли контрафактными товарами в магазинах на улицах Газетной и Карла Маркса. В ходе проверки правоохранители выявили факт незаконной торговли меховыми изделиями. Сидя в полицейской машине, бизнесмен положил перед сотрудником ОЭБиПК 350 тысяч рублей, чтобы меховые изделия не изымали из магазина. Однако сотрудники полиции зафиксировали попытку передачи взятки.