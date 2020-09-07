Тагильчанин хотел спасти контрафактные шубы, дав полицейскому 350 тысяч рублей

Тагильчанин хотел спасти контрафактные шубы, дав полицейскому 350 тысяч рублей

Сегодня, 20:59ОбществоPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Нижнем Тагиле суд приговорил к семи годам колонии предпринимателя за попытку дачи взятки полицейскому, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В сентябре 2019 года сотрудниками ОЭБиПК проводились оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконной торговли контрафактными товарами в магазинах на улицах Газетной и Карла Маркса. В ходе проверки правоохранители выявили факт незаконной торговли меховыми изделиями. Сидя в полицейской машине, бизнесмен положил перед сотрудником ОЭБиПК 350 тысяч рублей, чтобы меховые изделия не изымали из магазина. Однако сотрудники полиции зафиксировали попытку передачи взятки.

Суд признал предпринимателя виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу и приговорил его к семи годам колонии строгого режима. Сумму взятки — 350 тысяч рублей — было решено взыскать в пользу государства.

Недавно депутата из Нижних Серег оштрафовали на 400 тысяч рублей за дачу взятки сотруднице городской администрации. Деньги специалист получила за внесение в электронную программу ложных сведений о поступлении от организации арендных платежей за пользование нежилым помещением. Благодаря этому депутат смог купить нежилое помещение.

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