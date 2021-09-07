Обвинившая врачей в бесплодии 24-летняя екатеринбурженка обратилась к Бастрыкину

Обвинившая врачей в бесплодии 24-летняя екатеринбурженка обратилась к Бастрыкину
Обвинившая врачей в бесплодии 24-летняя екатеринбурженка обратилась к Бастрыкину
Сегодня, 21:13ОбществоФото: 1MI
Жительница Екатеринбурга Юлия обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. По словам девушки, она стала бесплодной, так как медики отказались делать ей операцию на сердце в областной клинической больнице № 1.

Девушка просит проверить больницу, в которой ей не стали делать операции. По словам Юлии, другую жалобу подписала еще одна свердловчанка. Она рассказала, что в медучреждении у нее умер муж. Теперь девушки хотят добиться того, чтобы Бастрыкин лично контролировал расследование их уголовных дел и проверил руководство больницы, сообщает Znak.

Свердловчанки также просят главу СКР помочь в поиске экспертной организации.

Напомним, по словам Юлии, она много лет занималась легкой атлетикой. В 2019 году у нее произошла остановка сердца, и медики диагностировали аномалию Эбштейна — это редкий врожденный порок сердца. После постановки диагноза, пациентку отправили в областную клиническую больницу № 1 для установки холтеровского монитора. Медики заявили, что прибора сейчас нет, однако девушка может его приобрести за свои деньги.

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Екатеринбург
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