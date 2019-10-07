15 жителей Нижнего Тагила обратились к мэру за помощью на личном приеме граждан

Основная проблема, с которой жители города обратились к мэру, - улучшение жилищных условий. Также тагильчане обратились с просьбой помочь в проведении ремонтов многоквартирных домов и разрешении спорной ситуации с земельным участком.

Жительница города пришла на прием, чтобы выразить обеспокоенность по поводу организации питания в школах, сообщив, что ее ребёнок приходит из школы голодным. Однако женщина не смогла привести какие-либо конкретные факты нарушений. Тагильчанке было предложено обратиться к директору ОУ для включения в комиссию по контролю за качества продуктов в столовой.

Жители дома на улице Балакинской обратились к мэру из-за того, что территории возле дома постоянно образуется лужа. Было решено весной 2020 года привезти на эту внутриквартальную территорию несколько машин асфальтового образованием лужи.