Следователи опровергают слухи о появлении маньяка в Екатеринбурге

Слухи начали распространятся после того, как два дня подряд найдено два тела женщин, погибших при схожих обстоятельствах. Однако следователи заявляют, что в причинах их смерти нет криминала.

Я хочу успокоить общественность и официально сообщаю, что слухи о появившемся в Екатеринбурге «маньяке», который якобы причастен к смерти двух женщин, не подтверждаются. Органами следственного комитета проводятся две отдельные доследственные проверки по фактам смертей двух девушек, в обоих случаях уголовных дел не возбуждалось, и между собой эти два факта никак не связаны, причем, опять же, в обоих случаях признаков того, что в отношении умерших совершалось преступление, не имеется,сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.