В мэрии Екатеринбурга прокомментировали принуждение бюджетников идти на опрос о храме
Сегодня, 12:50ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В администрации Екатеринбурга отреагировали на сообщения о том, что работников некоторых бюджетных учреждений заставляют идти на опрос по храму, сообщает «Новый день».
Сюжеты: Екатеринбург
Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров подчеркнул, что подобное поведение является «перегибами на местах», кого-либо принуждать мэрия не собирается, а в случае поступления подобных сообщений — готова принимать меры.
Есть руководители, которые хотят выделиться. Но это абсолютно неправильно. Мы никого не заставляем идти на опрос,сказал чиновник.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация от работников бюджетной сферы, что их заставляют прийти на голосование и поставить галочку за определенный участок. Аналогичная информация поступила и от родителей учащихся екатеринбургских школ.
Голосование по выбору места для строительства Храма святой Екатерины пройдет в Екатеринбурге 13 октября.
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