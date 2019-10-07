В мэрии Екатеринбурга прокомментировали принуждение бюджетников идти на опрос о храме

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров подчеркнул, что подобное поведение является «перегибами на местах», кого-либо принуждать мэрия не собирается, а в случае поступления подобных сообщений — готова принимать меры.

Есть руководители, которые хотят выделиться. Но это абсолютно неправильно. Мы никого не заставляем идти на опрос,сказал чиновник.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация от работников бюджетной сферы, что их заставляют прийти на голосование и поставить галочку за определенный участок. Аналогичная информация поступила и от родителей учащихся екатеринбургских школ.