Стало известно какие льготы положены предпенсионерам

В УФНС по Свердловской области рассказали какие льготы положены предпенсионерам, пишет Uralweb.

К данной категории относятся граждане, которые считались бы пенсионерами до начала 2019 года, то есть мужчины от 60 до 65 лет и женщины от 55 до 60 лет. По закону предпенсионеры имеют те же льготы, которые предусмотрены для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. По льготной схеме им начисляется имущественный налог, но только на один объект недвижимости. Земельный налоговый вычет предоставляется на владение участком до шести соток. Транспортный налог на легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил не подлежит оплате для данных категорий граждан. Налоговая служба отмечает, что число налогоплательщиков в Свердловской области выросло на 2%, а льготников на 4%, по сравнению с 2019 годом. Напомним, с 1 сентября в Свердловской области вернули льготы на проезд по пригороду на электричке студентам и школьникам. В пригородных поездах Свердловской области вернут льготы для школьников и студентов

