Стало известно какие льготы положены предпенсионерам

По закону предпенсионеры имеют те же льготы, которые предусмотрены для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. По льготной схеме им начисляется имущественный налог, но только на один объект недвижимости. Земельный налоговый вычет предоставляется на владение участком до шести соток. Транспортный налог на легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил не подлежит оплате для данных категорий граждан.