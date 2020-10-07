Стало известно какие льготы положены предпенсионерам

Стало известно какие льготы положены предпенсионерам

Сегодня, 14:32ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В УФНС по Свердловской области рассказали какие льготы положены предпенсионерам, пишет Uralweb.

К данной категории относятся граждане, которые считались бы пенсионерами до начала 2019 года, то есть мужчины от 60 до 65 лет и женщины от 55 до 60 лет.

По закону предпенсионеры имеют те же льготы, которые предусмотрены для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. По льготной схеме им начисляется имущественный налог, но только на один объект недвижимости. Земельный налоговый вычет предоставляется на владение участком до шести соток. Транспортный налог на легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил не подлежит оплате для данных категорий граждан.

Налоговая служба отмечает, что число налогоплательщиков в Свердловской области выросло на 2%, а льготников на 4%, по сравнению с 2019 годом.

Напомним, с 1 сентября в Свердловской области вернули льготы на проезд по пригороду на электричке студентам и школьникам.

Related news:
ФНСльготы
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Врио главного редактора: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы