В Екатеринбурге с аукциона продан за долги Mercedes жены олигарха и экс-депутата городской думы Валерия Язева, пишет E1.

Автомобиль был продан за 1,6 миллиона рублей. Жена олигарха была признана банкротом весной 2019 года по заявлению «Сбербанка» как поручитель по долговым обязательствам ООО «Ява Строй», принадлежащего Валерию Язеву. С экс-жены бизнесмена суд пытается взыскать 170 миллионов рублей. Напомним, по тем же причинам за 2,5 миллиона рублей был продан автомобиль BMW X6M дочери экс-депутата. Сам олигарх также признан банкротом 14 августа 2020 года. В Екатеринбурге у дочери обанкротившегося экс-депутата забрали BMW за долги

