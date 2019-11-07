«Парад» вновь построит ледовые городки в Нижнем Тагиле

«Парад» выиграл электронный конкурс снизив стоимость строительства почти на 500 тысяч рублей. По условиям контракта ледяные скульптуры и горки разместят на Театральной площади, в Театральном сквере и на площади напротив КДК «Современник». Возведение фигур подрядчик должен закончить до 25 декабря.

Напомним, в конце октября мэрия Нижнего Тагила показала проект ледовых городков в этом году. Рядом с главной ёлкой будут установлены фигуры Деда Мороза, Снегурочки, «Крысы», символа года по восточному календарю, и «Прядущего мизгиря — паука» — по древнеславянскому календарю.

Перед «Современником» появятся скульптуры героев книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Центральной фигурой станет сам Незнайка рядом с ракетой. В Театральном сквере вновь построят большую горку для катания на «бубликах».