«Парад» вновь построит ледовые городки в Нижнем Тагиле
В этом году ледовые городки по мотивам «Незнайки на Луне» вновь построит тагильская компания «Парад». Стоимость контракта составила 11,57 млн рублей.
«Парад» выиграл электронный конкурс снизив стоимость строительства почти на 500 тысяч рублей. По условиям контракта ледяные скульптуры и горки разместят на Театральной площади, в Театральном сквере и на площади напротив КДК «Современник». Возведение фигур подрядчик должен закончить до 25 декабря.
Напомним, в конце октября мэрия Нижнего Тагила показала проект ледовых городков в этом году. Рядом с главной ёлкой будут установлены фигуры Деда Мороза, Снегурочки, «Крысы», символа года по восточному календарю, и «Прядущего мизгиря — паука» — по древнеславянскому календарю.
Перед «Современником» появятся скульптуры героев книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Центральной фигурой станет сам Незнайка рядом с ракетой. В Театральном сквере вновь построят большую горку для катания на «бубликах».
ООО «Парад» занимается строительством ледовых городков в Нижнем Тагиле уже несколько лет. Однако в прошлом году конкурс выиграла ИП из Екатеринбурга, оставив тагильскую компанию позади. В прошлом году темой ледовых городков стали «Чудеса света».