Пьяная компания в Нижней Салде украла около тонны меди с базы приема металлолома
Салдинцы срезали замки и похитили около 900 кг меди из пункта приема металлолома. Похищенное погрузили в машину, однако водителя задержали полицейские.
3 декабря сторож, который работал на базе прима металлолома, позвал друзей для распития спиртного. Во время застолья компания решила украсть металл с базы. Злоумышленники перерезали кабель камеры видеонаблюдения, срезали замки и вытащили около 900 кг меди.
Украденное салдинцы загрузили в ВАЗ-2113. 33-летний водитель машины поехал в направлении городской плотины. Однако медленно ехавшая машина привлекла внимание сотрудников ППС. Водитель попытался скрыться, но машина съехала в кювет. Тогда мужчина выбежал из автомобиля и побежал через пруд и был задержан.
Позднее выяснилось, что обвиняемый был лишен прав за пьяную езду. Мужчина обвиняется в краже в особо крупном размере. Ущерб, нанесенный пункту приема металлолома, составляет более 270 тысяч рублей, пишет vsalde.ru.
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