Пьяная компания в Нижней Салде украла около тонны меди с базы приема металлолома

3 декабря сторож, который работал на базе прима металлолома, позвал друзей для распития спиртного. Во время застолья компания решила украсть металл с базы. Злоумышленники перерезали кабель камеры видеонаблюдения, срезали замки и вытащили около 900 кг меди.

Украденное салдинцы загрузили в ВАЗ-2113. 33-летний водитель машины поехал в направлении городской плотины. Однако медленно ехавшая машина привлекла внимание сотрудников ППС. Водитель попытался скрыться, но машина съехала в кювет. Тогда мужчина выбежал из автомобиля и побежал через пруд и был задержан.