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Пьяная компания в Нижней Салде украла около тонны меди с базы приема металлолома
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Copper 72062 1280

Пьяная компания в Нижней Салде украла около тонны меди с базы приема металлолома

Сегодня, 06:30ОбществоФото: pixabay.com
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