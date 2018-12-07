ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» задолжало 2,5 млн рублей своим сотрудникам
Сегодня, 21:59ОбществоФото: pixabay.com
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ЗАО «Первоуральский авторемонтный завод» погасило задолженность по заплате только после вмешательства надзорных органов.
Общий долг по заработной плате перед сотрудниками у предприятия составлял 2,5 млн рублей. Зарплату работники завода не получали с июля по август 2018 года.
После проверки прокуратуры, по факту нарушения закона было направлено заявление в суд. В отношении гендиректора и юрлица были возбуждены административные дела. После этого руководство завода погасило задолженность в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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