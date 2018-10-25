Директор ООО «АНРЭС» в Екатеринбурге задолжал сотрудникам 1,5 млн руб. за 19 месяцев

Установлено, что компания по монтажу электрооборудования ООО «АНРЭС» в Екатеринбурге нарушила трудовое законодательство и не выплачивала 11 рабочим заработную плату с марта 2017 года по октябрь 2018.

В ходе проверки, организованной прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга, выяснилось, что 8 сотрудников прекратили трудовые отношения с организацией. В адрес генерального директора компании было внесено представление с требованием погасить задолженность. Директор был привлечен к административной ответственности.

Кроме того, в суд были направлены 7 исковых заявлений о взыскании заработной платы в пользу сотрудников, которые были удовлетворены.