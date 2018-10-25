Директор ООО «АНРЭС» в Екатеринбурге задолжал сотрудникам 1,5 млн руб. за 19 месяцев
ООО «АНРЭС», занимающаяся проектированием, поставкой и монтажом электрооборудования в Екатеринбурге, не выплачивала 11 сотрудникам зарплату 19 месяцев. накопив долг в 1,5 млн рублей.
Установлено, что компания по монтажу электрооборудования ООО «АНРЭС» в Екатеринбурге нарушила трудовое законодательство и не выплачивала 11 рабочим заработную плату с марта 2017 года по октябрь 2018.
В ходе проверки, организованной прокуратурой Октябрьского района Екатеринбурга, выяснилось, что 8 сотрудников прекратили трудовые отношения с организацией. В адрес генерального директора компании было внесено представление с требованием погасить задолженность. Директор был привлечен к административной ответственности.
Кроме того, в суд были направлены 7 исковых заявлений о взыскании заработной платы в пользу сотрудников, которые были удовлетворены.
В октябре 2018 года возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты. В результате принятых мер задолженность перед сотрудниками ООО «АНРЭС» была полностью ликвидирована, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.