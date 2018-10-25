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Директор ООО «АНРЭС» в Екатеринбурге задолжал сотрудникам 1,5 млн руб. за 19 месяцев
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Директор ООО «АНРЭС» в Екатеринбурге задолжал сотрудникам 1,5 млн руб. за 19 месяцев

Сегодня, 13:46ОбществоФото: pixabay.com
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