Водоканал Туринска задолжал сотрудникам зарплату на сумму в 1,8 млн рублей

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МУП ЖКХ «Водоканал» Туринска не выплатил 97 сотрудникам зарплату за июль 2018 года.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
МУП ЖКХ «Водоканал» нарушил трудовое законодательство, не выплатив 97 сотрудникам заработную плату за июль 2018 года. Общая сумма долга составила более 1,8 млн рублей.
Прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия с требованием погасить задолженность перед работниками организации. Было возбуждено административное дело в отношении директора водоканала.
По требованию прокуратуры Туринского района задолженность по зарплате перед сотрудниками была полностью погашена.
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