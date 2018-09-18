Водоканал Туринска задолжал сотрудникам зарплату на сумму в 1,8 млн рублей

МУП ЖКХ «Водоканал» нарушил трудовое законодательство, не выплатив 97 сотрудникам заработную плату за июль 2018 года. Общая сумма долга составила более 1,8 млн рублей.

Прокуратура внесла представление в адрес директора предприятия с требованием погасить задолженность перед работниками организации. Было возбуждено административное дело в отношении директора водоканала.