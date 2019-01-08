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Пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания

Сегодня, 10:30ОбществоФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области
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