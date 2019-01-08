Пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске признан пригодным для проживания

Многоэтажный дом в Магнитогорске на улице Карла Маркса, 164, где взорвался бытовой газ, был обследован по обращению жителей уцелевшх подъездов. На основании наблюдений за строительными конструкциями компания «Магнитогорский гипромез» установила, что здание безопасно для проживания, так как не выявлены перемещения конструкций наружных стен. По шву наружной стены здания установлены маяки. При осмотре не было выявлено смещения стен относительно друг друга.