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Семьи погибших и пострадавших от взрыва в Магнитогорске получат 65 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семьи погибших и пострадавших от взрыва в Магнитогорске получат 65 млн рублей

Сегодня, 10:30ОбществоФото: Валерий Шердюков / ТАСС
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