Семьи погибших и пострадавших от взрыва в Магнитогорске получат 65 млн рублей
Сегодня, 10:30ОбществоФото: Валерий Шердюков / ТАСС
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Семьям, пострадавшим в результате обрушения части многоквартирного дома в Магнитогорске, будут предоставлены дополнительные меры поддержки. На эти цели из резервного фонда страны было выделено 65 миллионов рублей.
Источник: РБК
Так, членам семей погибших перечислят по миллиону рублей, а получившие вред здоровью - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 января 2019 г.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее распоряжение. Средства, выделенные государством, пойдут на выплаты и пособия.
Помимо этого, по 100 тысяч рублей на человека будет выделено в связи с утратой ими имущества, передаёт кабмин.
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