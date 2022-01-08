Житель Нижнего Тагила спас белую медведицу на Северной Земле

Житель Нижнего Тагила спас белую медведицу на Северной Земле
Житель Нижнего Тагила спас белую медведицу на Северной Земле
Сегодня, 20:44ОбществоФото: 1MI
Вахтовик из Нижнего Тагила спас медвежонка во время командировки на архипелаг Северная Земля.

Владимир Созинов работает вахтовым методом на острове Большевик. Осенью 2020 года к их лагерю вышел медвежонок. У него не было матери, и работники стали подкармливать его, но потом смена закончилась, люди улетели, и медвежонок остался выживать сам по себе.

Когда через несколько месяцев тагильчанин вернулся на остров, то обнаружил юную медведицу живой и здоровой.

Она сильно выросла за время, пока нас не было. Чудо, что выжила. Мы снова стали ее подкармливать,рассказывает Владимир.

Медведица сделала себе поблизости от лагеря лежку, регулярно приходила покушать и даже играла с людьми. Когда она подросла, вахтовики сообщили о медведице на материк, волнуясь за ее дальнейшую судьбу.

Ее забрали на вертолете в Московский зоопарк и назвали Хатангой. Позже Владимир узнал, что вскоре ее перевезут в зоопарк Екатеринбурга. Случиться это должно уже в этом году, сообщает E1.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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