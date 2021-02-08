Свердловская область получит дополнительные 9 миллиардов рублей на строительство ЕКАД

Отмечается, что строительство планируется завершить до 2023 года, к 300-летию Екатеринбурга.
Дополнительное финансирование было одобрено после обращения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к президенту РФ Владимиру Путину.
Согласно документу, в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей, в 2022 году — 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,1 миллиарда рублей,отмечает департамент.
К концу 2022 года, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Василия Старкова, планируется завершить строительные работы одного из участков, а третий пусковой комплекс будет построен к началу 2023 года.
Напомним, ЕКАД — это самый крупный в Свердловской области объект. Строительство уральской кольцевой автодороги начали еще в 1994 году — стройка длится уже больше 25 лет.