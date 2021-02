Свердловская область получит дополнительные 9 миллиардов рублей на строительство ЕКАД

Свердловской области выделят девять миллиардов рублей из федерального бюджета на завершение строительства третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщает департамент информационной политики региона.

Отмечается, что строительство планируется завершить до 2023 года, к 300-летию Екатеринбурга. Дополнительное финансирование было одобрено после обращения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к президенту РФ Владимиру Путину. Согласно документу, в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей, в 2022 году — 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,1 миллиарда рублей,отмечает департамент. К концу 2022 года, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Василия Старкова, планируется завершить строительные работы одного из участков, а третий пусковой комплекс будет построен к началу 2023 года. Напомним, ЕКАД — это самый крупный в Свердловской области объект. Строительство уральской кольцевой автодороги начали еще в 1994 году — стройка длится уже больше 25 лет. Екатеринбург получит два миллиарда от российского правительства на ЕКАД

