Свердловская область получит дополнительные 9 миллиардов рублей на строительство ЕКАД

Свердловская область получит дополнительные 9 миллиардов рублей на строительство ЕКАД

Сегодня, 21:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловской области выделят девять миллиардов рублей из федерального бюджета на завершение строительства третьего пускового комплекса Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщает департамент информационной политики региона.

Отмечается, что строительство планируется завершить до 2023 года, к 300-летию Екатеринбурга.

Дополнительное финансирование было одобрено после обращения губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева к президенту РФ Владимиру Путину.

Согласно документу, в 2021 году Свердловская область получит из федерального бюджета 2 миллиарда рублей, в 2022 году — 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,1 миллиарда рублей,отмечает департамент.

К концу 2022 года, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства области Василия Старкова, планируется завершить строительные работы одного из участков, а третий пусковой комплекс будет построен к началу 2023 года.

Напомним, ЕКАД — это самый крупный в Свердловской области объект. Строительство уральской кольцевой автодороги начали еще в 1994 году — стройка длится уже больше 25 лет.

Stories:
Екатеринбург
Related news:
Свердловская областьдорогаЕКАДстроительсвофедеральный бюджетЕкатеринбург
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы