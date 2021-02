В Екатеринбурге определен виновник разрушения КамАЗом пешеходного моста

В Екатеринбурге следователи определили, кто виноват в разрушении пешеходного моста на Челябинском тракте грузовиком КамАЗ.

Следствием установлено, что автомобиль КамАЗ был технически исправен, а водитель — трезв. Причиной происшествия признали человеческий фактор. Из-за невнимательности управлявший грузовиком мужчина забыл опустить кузов. В действиях водителя не было найдено состава преступления и уголовное дело решили не возбуждать. Кроме того, единственный пострадавший в ДТП — сам управлявший КамАЗом. Отмечается, что ранее водитель не привлекался к ответственности за нарушение ПДД, хотя имеет большой стаж вождения. Напомним, 29 сентября 2020 года на Челябинском тракте под Екатеринбургом грузовик снес кузовом пешеходный мост. Строение обрушилось на кабину автомобиля, из-за чего скончался водитель. Момент обрушения пешеходного моста на трассе на въезде в Екатеринбург попал на видео

