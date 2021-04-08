Со следующей недели жителям Нижнего Тагила будет запрещено выходить на лед

Для того, что избежать чрезвычайных ситуацией, в начале следующей недели глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подпишет указ, который будет запрещать местным жителям выходить на лед, сообщает пресс-служба администрации города.

Также будут созданы оперативные группы, которые будут проводить рейды для предотвращения ЧП с рыбаками. Отмечается, что 8 и 9 апреля для предотвращения ледяных заторов на реке Межевая Утка под мостом в деревне Баронская проходят пропилы льда. Планируется, что в общей сложности будет осуществлено примерно 1500 метров пропилов и сделано 500 лунок. Если толщина льда зимой составляла на Нижнетагильском пруду от 70 до 90 сантиметров, то сегодня в разных местах она уже не превышает 45-60 сантиметров,рассказал директор центра защиты населения и территории города Нижний Тагил Сергей Коперкин. По словам директора единой дежурно-диспетчерской службы Григория Омелькова, 5 апреля три водохранилища скидывали около 30 кубических метров воды в секунду, а 8 апреля стало 16 кубометров в секунду. Это связано с тем, что с города сошла вода. На данный момент в Леневском водохранилище находится около 77 миллиона кубических метров. Специалисты отметили, что это позволит принять первую воду без вывода в реку Тагил, и не увеличивать сброс из Нижнетагильского пруда. Также сейчас свободный объем Верхневыйского водохранилища насчитывает 1 миллион 400 тысяч кубических метров, а в Черноисточинском пруду — 5 миллионов 870 тысяч кубометров. Фото: tagilskyspasatel в Instagram. Напомним, 6 апреля стало известно, что сотрудники свердловского МЧС готовятся к весеннему паводку. Прогнозы гласят, что «большая вода» придет в некоторые районы региона в конце апреля. Придет «большая вода»: начата подготовка к весеннему паводку в Свердловской области

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