Куйвашев поддержал идею присвоения УКЛРЦ в Нижнем Тагиле имени Тетюхина
Сегодня, 08:22ОбществоФото: официальный сайт УКЛРЦ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею присвоения УКЛРЦ имени Владислава Тетюхина, об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Губернатор в письменном ответе пояснил, что поддерживает данное предложение, однако переименование необходимо согласовать с руководством медучреждения. Предварительное согласие от генерального директора ООО УКЛРЦ уже получено.
С Генеральным директором ООО «УКЛРЦ» А.В. Щелкуновым я предварительно переговорил и получил положительный ответ. Осталось всё оформить документально,написал Балыбердин.
Уральский меценат и основатель УКЛРЦ в Нижнем Тагила Владислав Тетюхин скончался 11 апреля, прощание с ним прошло в Верхней Салде, где он долгое время жил и работал. После смерти Тетюхина депутат Балыбердин обратился к губернатору с просьбой о присвоении госпиталю имени его основателя, идею поддержали жители Нижнего Тагила.
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