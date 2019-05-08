Суд о банкротстве свердловского барда Новикова перенесли на конец мая

Заседание перенесли на 29 мая. В суд на певца подала администрация Екатеринбурга из-за задолженности в 1,3 млн рублей. Власти города утверждают, что эти деньги он задолжал за аренду участка земли на улице Малышева.

Новиков отрицает, что должен деньги, так как на участке, о котором идет речь, построен дом, в котором он живет. Он считает, что ничего не должен платить за прилегающую к дому землю.