Дорогу к кладбищу "Центральное" в Нижнем Тагиле доделают в 2022 году

Уже на протяжении трех лет проезд к площадкам с могилами осуществляется через территорию кладбища, а дорога, построенная за 49 млн рублей, не эксплуатируется. После публикации и запроса TagilCity.ru в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области сообщили, что работы на данным участке уже запланированы.
В 2021 году планируются работы по актуализации второго этапа проекта, в том числе технического решения по присоединению построенного участка к сети дорог общего пользования,говорится в ответе организации на официальный запрос TagilCity.ru.
Напомним, дорога к кладбище «Центральное» была построена за 49 млн рублей в 2017 году, но проезжая часть до сих пор закрыта, а на въезде установлен знак, запрещающий въезд транспортных средств на территорию.