Дорогу к кладбищу "Центральное" в Нижнем Тагиле доделают в 2022 году

Уже на протяжении трех лет проезд к площадкам с могилами осуществляется через территорию кладбища, а дорога, построенная за 49 млн рублей, не эксплуатируется. После публикации и запроса TagilCity.ru в министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области сообщили, что работы на данным участке уже запланированы.