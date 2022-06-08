Экс-депутату Плаксину из Екатеринбурга смягчен приговор за мошенничество

Теперь в колонии он проведет 5 лет и 11 месяцев. В сентябре 2021 года суд в Екатеринбурге назначил Плаксину срок в виде 6 лет колонии общего режима. Застройщик признан виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере.