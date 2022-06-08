Экс-депутату Плаксину из Екатеринбурга смягчен приговор за мошенничество

Теперь в колонии он проведет 5 лет и 11 месяцев. В сентябре 2021 года суд в Екатеринбурге назначил Плаксину срок в виде 6 лет колонии общего режима. Застройщик признан виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере.
Первый произошел в 2016 году. Тогда Плаксин похитил авансовые платежи на 258 млн рублей. Компания, подконтрольная ему ООО «Стройуниверсал», получила средства за реконструкцию завода «Пластмасс» в Копейске.
Второй эпизод касается строительства ЖК «Первый Николаевский» и ЖК «Новый Уктус». В результате действий Плаксина и владельца компании НП «Уралэнергостройкомплекс» пострадали более 900 человек, которые приобрели квартиры в комплексах. Общая сумма ущерба составила 2,5 млрд рублей.
В апелляционной жалобе адвокат Плаксина заявил, что в действиях его подзащитного отсутствует состав преступления, а суд неправильно оценил доказательства, пишет 66.RU.