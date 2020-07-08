В Нижний Тагил из Крыма планируют привезти ретромобиль для экскурсий
Киностудия детских и юношеских фильмов имени Ролана Быкова приобретает ретромобиль, который примет участие в съемках фильма в Крыму. К 1 августа ретромобиль приедет в Нижний Тагил, сообщают организаторы мероприятия.
Белое авто с красной крышей и красными сиденьями будет принимать участие в съемках фильма в Крыму. На веломобиле в Нижнем Тагиле будут организованы экскурсионные поездки по городу. С техникой также можно будет сфотографироваться. Художественный руководитель детской киностудии Юрий Овчинников рассказал подробнее о путешествии ретро авто из Крыма в Нижний Тагил:
Сейчас этот веломобиль примет участие в художественном фильме в съемках в Крыму. И после этого транспортной компанией мы его доставим до Нижнего Тагила. Мы хотим сделать этот веломобиль эксклюзивным транспортным средством для туристов, для гостей города, поделился с TagilCity.ru Овчинников.
В планах также создать экскурсионные маршруты по Нижнему Тагилу. Все готовится к 300-летию города. Машина будет стилизована под «демидовской автомобиль», либо «Тагил-300». Он, по задумке, будет принимать участие в городских мероприятия, парадах.