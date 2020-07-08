В Нижний Тагил из Крыма планируют привезти ретромобиль для экскурсий

Белое авто с красной крышей и красными сиденьями будет принимать участие в съемках фильма в Крыму. На веломобиле в Нижнем Тагиле будут организованы экскурсионные поездки по городу. С техникой также можно будет сфотографироваться. Художественный руководитель детской киностудии Юрий Овчинников рассказал подробнее о путешествии ретро авто из Крыма в Нижний Тагил:

Сейчас этот веломобиль примет участие в художественном фильме в съемках в Крыму. И после этого транспортной компанией мы его доставим до Нижнего Тагила. Мы хотим сделать этот веломобиль эксклюзивным транспортным средством для туристов, для гостей города, поделился с TagilCity.ru Овчинников.