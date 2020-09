Помощник полпреда УрФО стал одним из победителей конкурса «Лидеры России»

Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Евгений Гурарий разместил на своей странице в Facebook фото кубка, который вручают победителям конкурса «Лидеры России».

Гурарий в качестве приза получит образовательный грант на один миллион рублей. С его помощью он сможет повысить квалификацию. Кроме того, в течение года ему будет давать консультации наставник, который является или топ-менеджером крупной компании или чиновником высокого ранга. Фото кубка Photo: страница Евгения Гурария в соцсети Facebook Евгений Гурарий является сотрудником полпредства с начала 2019 года. До этого он работал замруководителя администрации губернатора Свердловской области после упразднения поста председателя правительства. До 2016 года он был советником председателя правительства Дениса Паслера. Ранее благотворительный фонд депутата Госдумы РФ Антона Шипулина победил в специальном конкурсе, в результате которого он получит 1,42 миллиона рублей для создания «Школы бюджетного здорового питания «Рецепт здоровья». Проект направлен на приобщение студентов к здоровому питанию. Фонд Шипулина научит студентов питаться правильно и дешево

