Родителей с ребенком с тяжелой формой ДЦП не пустили в самолет «Уральских авиалиний»

Мать инвалида заявила, что бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» отказался пускать ее и ребенка с диагнозом ДЦП в самолет, сообщает Ура.ру.
Специальное позиционное кресло предназначено для комфортного размещения инвалидов в обычных пассажирских креслах, ранее, екатеринбурженка с ребенком-инвалидом уже летала рейсами «Уральских авиалиний» и никаких проблем не возникало.
Женщина полагает, что если авиакомпания против таких инвалидных кресел, которые пассажиры берут с собой в салон самолета, то должна предоставляться какую-либо альтернатива людям с ограниченными возможностями. Такой альтернативы женщине не предложили.
Напомним, 5 августа 2021 года самолет «Уральских авиалиний» совершил внеплановую посадку в аэропорту Казани после сигнала тревоги.