Прямые рейсы Екатеринбург — Венгрия откроют «Уральские авиалинии» в начале сентября

Прямые рейсы Екатеринбург — Венгрия откроют «Уральские авиалинии» в начале сентября
Прямые рейсы Екатеринбург — Венгрия откроют «Уральские авиалинии» в начале сентября
Сегодня, 13:55ТранспортФото: 1Ml
Компанией «Уральские авиалинии» будут открыты прямые полёты из Екатеринбурга в Будапешт — столицу Венгрии — с 5 сентября 2021 года.

Раньше, чтобы вылететь из Екатеринбурга в Венгрию, приходилось пересаживаться в других городах, сообщает ТАСС.

В telegram-канале «Уральских авиалиний» также рассказали, что перелёты «Екатеринбург — Будапешт — Екатеринбург» будут совершаться по воскресеньям каждую неделю.

Кроме того, в первые дни сентября 2021 года авиакомпания собирается открыть рейс «Жуковский — Будапешт — Жуковский».

Сейчас в Венгрию разрешается летать тем, у кого присутствует сертификат о прохождении полного курса прививки или сертификат о перенесённом коронавирусе.

Напомним, в июле 2021 года «Уральские авиалинии» открыли рейсы в Болгарию, которые также летают каждое воскресенье. В Болгарию можно улететь тем, у кого есть в наличии действующий сертификат вакцинации от коронавируса, документ о перенесённом заболевании или ПЦР-тест.

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