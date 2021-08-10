Прямые рейсы Екатеринбург — Венгрия откроют «Уральские авиалинии» в начале сентября

Раньше, чтобы вылететь из Екатеринбурга в Венгрию, приходилось пересаживаться в других городах, сообщает ТАСС.
В telegram-канале «Уральских авиалиний» также рассказали, что перелёты «Екатеринбург — Будапешт — Екатеринбург» будут совершаться по воскресеньям каждую неделю.
Кроме того, в первые дни сентября 2021 года авиакомпания собирается открыть рейс «Жуковский — Будапешт — Жуковский».
Сейчас в Венгрию разрешается летать тем, у кого присутствует сертификат о прохождении полного курса прививки или сертификат о перенесённом коронавирусе.
Напомним, в июле 2021 года «Уральские авиалинии» открыли рейсы в Болгарию, которые также летают каждое воскресенье. В Болгарию можно улететь тем, у кого есть в наличии действующий сертификат вакцинации от коронавируса, документ о перенесённом заболевании или ПЦР-тест.