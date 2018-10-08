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Губернатор Свердловской области поздравил Эдуарда Росселя с 81-летием
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Губернатор Свердловской области поздравил Эдуарда Росселя с 81-летием

Сегодня, 13:20Общество
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