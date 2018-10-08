Губернатор Свердловской области поздравил Эдуарда Росселя с 81-летием

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Член Совета Федерации РФ Эдуард Россель отмечает 81-летие и принимает поздравления от Евгения Куйвашева и депутатов Свердловского Законодательного собрания.
Сюжеты: Екатеринбург
8 октября экс-губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, который руководил регионом с 1995 по 2009 год, исполнился 81 год. В настоящий момент он является членом Совета Федерации РФ.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил имениннику свои поздравления из Парижа. Руководитель региона поблагодарил Росселя за «многолетнюю плодотворную деятельность», которая «заложила фундамент для нынешних свершений», а также за весомый вклад в реализацию программы «Пятилетка развития».
От имени депутатов Заксобрания Свердловской области Росселя поздравила Людмила Бабушкина, которая также отметила вклад экс-губернатора в развитие региона и пожелала ему дальнейших успехов, здоровья, счастья и благополучия, информирует «Областная газета».
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