Губернатор Свердловской области поздравил Эдуарда Росселя с 81-летием

8 октября экс-губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, который руководил регионом с 1995 по 2009 год, исполнился 81 год. В настоящий момент он является членом Совета Федерации РФ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил имениннику свои поздравления из Парижа. Руководитель региона поблагодарил Росселя за «многолетнюю плодотворную деятельность», которая «заложила фундамент для нынешних свершений», а также за весомый вклад в реализацию программы «Пятилетка развития».