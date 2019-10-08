Бизнесмен из Екатеринбурга лишился «Тойоты» и швейцарских часов

Мужчина задолжал 260 тысяч рублей владельцу фирмы, торгующей сельскохозяйственным сырьем, а также 270 тысяч рублей — самой фирме. После поступления в его адрес исполнительного листа должник мер по погашению задолженности не принял. Ему запретили выезд за границу и наложили ограничения на действия с автомобилем.

Так как принятые меры не принесли результата, судебные приставы арестовали автомобиль. При этом за рулем иномарки находился человек, сообщивший, что недавно приобрел машину и не знал о долгах владельца. Кроме того, в целях обеспечения уплаты долга, у предпринимателя арестовали швейцарские часы Audemars Piguet, стоимость таких моделей в магазинах начинается от полутора миллионов рублей.