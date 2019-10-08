Свердловский облсуд начал пересмотр дела истязателя детей Юрия Юдина

Приговор основателю «ITM-холдинг» обжалует региональная прокуратура, которая сочла решение суда слишком мягким. Напомним, Юдина признали виновным в истязании ребенка и приговорили к четырем годам условно, хотя гособвинитель настаивал на реальном лишении свободы сроком на пять лет.

Дело будет рассматривать апелляционная коллегия судей, заседание пройдет в закрытом режиме, так как в материалах дела фигурируют несовершеннолетние.