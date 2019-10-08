Свердловский облсуд начал пересмотр дела истязателя детей Юрия Юдина
Сегодня, 09:33ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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8 октября в Свердловском облсуде начнутся слушания по пересмотру дела истязателя детей основателя интернет-провайдера «Планета» Юрия Юдина, сообщает «Коммерсант».
Приговор основателю «ITM-холдинг» обжалует региональная прокуратура, которая сочла решение суда слишком мягким. Напомним, Юдина признали виновным в истязании ребенка и приговорили к четырем годам условно, хотя гособвинитель настаивал на реальном лишении свободы сроком на пять лет.
Дело будет рассматривать апелляционная коллегия судей, заседание пройдет в закрытом режиме, так как в материалах дела фигурируют несовершеннолетние.
Напомним, Юдин на территории дачного дома под Нижним Тагилом «воспитывал» детей своих сотрудников, применяя к детям физическое насилие — надевал на несовершеннолетних ошейник, бил палками, заставлял бить себя шокером. Все происходящее мужчина снимал на видео.
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