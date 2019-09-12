Дело истязателя детей Юдина поступило в Свердловский облсуд
Дело совладельца провайдера «Планета» Юрия Юдина, осужденного на четыре года условно за истязание детей, поступило в Свердловский облсуд на пересмотр.
Апелляционную жалобу рассмотрит судья Александр Семериков. Дата судебного заседания пока неизвестна.
Напомним, в июне этого года Пригородный суд Нижнего Тагила признал Юдина виновным по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего». Гособвинение просило для бизнесмена наказание в виде пяти лет лишения свободы. Гособвинитель остался недоволен слишком мягким приговором. Ситуацию под личный контроль взяли уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и прокурор Сергей Охлопков.
В день вынесения приговора была опубликована петиция в адрес президента России Владимира Путина с требование о пересмотре дела Юдина. За две недели петицию подписали 20 тысяч человек.
Напомним, основатель «ITM Холдинга» снимал на виде как он «воспитывает» детей своих сотрудников, избивая их палками, втыкая в руки ножи и иголки, заставляет детей бить самих себя током.