Полицейские Нижнего Тагила почтили память погибших при исполнении сотрудников ОВД
Сотрудники МВД России «Нижнетагильское» возложили венки к обелиску «Солдатам правопорядка» в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
8 ноября в Нижнем Тагиле в Межмуниципальном управлении МВД «Нижнетагильское» прошла памятная церемония в память о погибших при исполнении сотрудников полиции.
Правоохранители возложили венки к обелиску «Солдатам правопорядка». Начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник внутренней службы Олег Салабаев отметил, что главная задача полиции позаботиться о тех, чьи отцы и мужья отдали жизнь за Отечество.
Этот день - особый день, потому что мы отдаем дань памяти нашим товарищам, которые ушли из жизни не по своей воле, в мирное время, защищая других. Благодаря их честному служению сегодня мы живем в спокойствии и мире,отметил значение подвига павших в судьбе народа начальник штаба МВД Нижнего Тагила.
В завершении мероприятия Сабаев от лица начальника МВД Нижнего Тагила Ибрагима Абдулкадырова поздравил всех с Днём сотрудника ОВД, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.