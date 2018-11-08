Полицейские Нижнего Тагила почтили память погибших при исполнении сотрудников ОВД

Правоохранители возложили венки к обелиску «Солдатам правопорядка». Начальник штаба МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник внутренней службы Олег Салабаев отметил, что главная задача полиции позаботиться о тех, чьи отцы и мужья отдали жизнь за Отечество.

Этот день - особый день, потому что мы отдаем дань памяти нашим товарищам, которые ушли из жизни не по своей воле, в мирное время, защищая других. Благодаря их честному служению сегодня мы живем в спокойствии и мире,отметил значение подвига павших в судьбе народа начальник штаба МВД Нижнего Тагила.