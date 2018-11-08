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Предостережение объявлено замгубернатора Свердловской области из-за мусорной реформы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Agriculture society waste landfill contamination of the waste management 867288 pxhere.com

Предостережение объявлено замгубернатора Свердловской области из-за мусорной реформы

Сегодня, 20:04ОбществоФото: pxhere.com
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