Предостережение объявлено замгубернатора Свердловской области из-за мусорной реформы

Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства при организации сбора и вывоза мусора в регионе. Новая система вводится с 1 января 2019 года. На совещании, проведенном 9 октября в прокуратуре совместно с органами власти, было оговорено, что необходимо предпринять меры, чтобы в области не начался «мусорный коллапс».