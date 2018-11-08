Предостережение объявлено замгубернатора Свердловской области из-за мусорной реформы
Прокуратура объявила предостережение в адрес замгубернатора Свердловской области Сергея Швиндту в целях недопущения чрезвычайной ситуации при «мусорной реформе».
Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства при организации сбора и вывоза мусора в регионе. Новая система вводится с 1 января 2019 года. На совещании, проведенном 9 октября в прокуратуре совместно с органами власти, было оговорено, что необходимо предпринять меры, чтобы в области не начался «мусорный коллапс».
Прокуратурой установлено, что власти Свердловской области не утвердили схему обращения с ТБО, а также единый тариф для оператора региона.
Помимо этого, ЕМУП «Спецавтобазе», запретили заключать договоры на сбор, транспортировку, обезвреживание и утилизацию отходов, поскольку, возможно, были допущены нарушения при проведении конкурса.
Вице-губернатору области было объявлено предостережение в целях предупреждения дальнейших нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.