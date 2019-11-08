«Надо рожать детей». Мэрия опубликовала прогноз смертности в Нижнем Тагиле

Рождаемость с 2012 года снизилась с 5 161 до 3 586 младенцев в 2018 году. Для сравнения — в прошлом году умерло 5 265 человек. В этом году ожидается очередное уменьшение количества новорожденных на 157. Благодаря финансовой поддержке семей и стимуляции рождаемости прогнозируется рост показателя с 2020 года. Наблюдается ухудшение здоровья женщин репродуктивного возраста, что также говорит о снижении количества новорожденных.

В 2019 году предполагается снижение показателя смертности по сравнению с прошлым годом на 65 человек. Согласно прогнозу, показатель уменьшится к концу 2022 году на 55. Основными причинами смерти считаются болезни системы кровообращения.

Увеличивается возрастное население старше 60 лет. Молодежи не хватает, чтобы рожать нам побольше. Ребята, которые родились в девяностые сейчас вступили в фертильный возраст. Надо рожать детей, желательно по два, рассказала TagilCity.ru главврач детской поликлиники № 4 Жанна Климова.

Жители города отметили, что недовольство в городе вызывают медицинские услуги: дефицит кадров, узких медицинских специалистов и длительные обследование. В рамках регионального проекта «Обеспечение здравоохранения Свердловской области квалифицированными специалистами на 2017–2025 годы» прогнозируется увеличение врачей всех специальностей на 10 тысяч человек населения с 23,7% в 2019 году до 24,5% к 2022 году.

Согласно документу, в городе сохраняется тенденция снижения числа постоянного населения Нижнего Тагила. По состоянию на первое января в Нижнем Тагиле проживает 354 767 человек, но к концу года прогнозируется сокращение на 2 271, а к концу 2020 ещё на 2 255. Сейчас численность женского населения преобладает над мужским и составляет 54,5%. Сокращение населения Нижнего Тагила ожидается из-за естественной и миграционной убыли.

Также в городе снижается численность трудоспособных граждан. По данным Свердловскстата на первое января 2019 года показатель составил 193 155 человек.