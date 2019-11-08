Тагильчане могут принять участие в слушаниях по строительству моста через пруд

Мост через пруд планируется построить к 31 июля 2022 года. Проект прошел госэкспертизу и был одобрен на публичных слушаниях. В сентябре ФАС России выявила нарушения в конкурсной документации. У «Уралстроймонтажа» были претензии к графику, по которому потенциальный подрядчик, должен сдать слишком большой объём работ за предусмотренные сроки. Однако в ФАС с этим не согласились, но нашла иные нарушения. В администрации признали, что снизили сумму банковской гарантии, однако пояснили, что сделано это было лишь с целью смягчения условий для потенциальных подрядчиков. После этого в мэрии заверили, что выполнят предписание ФАС и вернутся к прежним условиям.