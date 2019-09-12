Мэрия разъяснила выявленные ФАС нарушения в конкурсе на мост через Тагильский пруд
Мэрия Нижнего Тагила получила полный текст решения ФАС России по жалобе «Урастроймонтажа» на конкурсную документацию строительства моста через Тагильский пруд. Напомним, при проверке антимонопольщики сочли жалобу необоснованной, но нашли другие нарушения.
В тагильской администрации признали, что снизили сумму банковской гарантии, однако пояснили, что сделано это было лишь с целью смягчения условий для потенциальных подрядчиков.
Наши юристы, в общем-то, и не сомневались в этом решении федеральной службы, поскольку и проект государственного контракта, и документация о запросе предложений подготовлены тщательно, с учётом всех особенностей строительства такого масштабного и дорогого объекта. После внеплановой проверки документации предписание ФАС касается лишь изменений условий госконтракта и условий подачи заявок в части размера финансового обеспечения заявки. В повторном запросе предложений была снижена сумма банковской гарантии, чтобы смягчить условия для потенциальных подрядчиков, создать более конкурентную среду. Федеральная служба сочла это нарушением,заявила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
В мэрии заверили, что выполнят предписание ФАС и вернутся к прежним условиям.
У «Уралстроймонтажа» были претензии к графику, согласно которому потенциальный подрядчик должен сдать, по мнению представителей «УСМ», слишком большой объём работ, что было бы невозможно сделать в предусмотренные сроки. Однако в ФАС с этим не согласились.
Мост через Тагильский пруд за 3,9 миллиарда рублей планируется построить к 300-летнему юбилею города в 2022 году. Первый конкурс на строительство моста через Тагильский пруд был объявлен в июле, еще раньше мэр сказал, что хотел бы, чтобы работу в виду сложности выполняла специализирующаяся на мостах компания, однако главный претендент тюменский «Мостострой» в последний момент отказался принимать участие в аукционе, а другие заявиться не успели. Повторный аукцион также не состоялся и мэрия решила определить подрядчика путем запроса предложений, но тоже безуспешно. Как пояснили в мэрии, было несколько интересантов, но они отсеялись еще на стадии предварительных переговоров в виду отсутствия опыта и ресурсов для реализации столь масштабного проекта. Глава города Владислав Пинаев отметил, что в рамках действующего законодательства администрация может вновь объявить тендер, либо заключит договор с единственным поставщиком на аналогичных условиях закупки. Он предложил «не истерить», а спокойно продолжать работу.