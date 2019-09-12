Мэрия разъяснила выявленные ФАС нарушения в конкурсе на мост через Тагильский пруд

В тагильской администрации признали, что снизили сумму банковской гарантии, однако пояснили, что сделано это было лишь с целью смягчения условий для потенциальных подрядчиков.

Наши юристы, в общем-то, и не сомневались в этом решении федеральной службы, поскольку и проект государственного контракта, и документация о запросе предложений подготовлены тщательно, с учётом всех особенностей строительства такого масштабного и дорогого объекта. После внеплановой проверки документации предписание ФАС касается лишь изменений условий госконтракта и условий подачи заявок в части размера финансового обеспечения заявки. В повторном запросе предложений была снижена сумма банковской гарантии, чтобы смягчить условия для потенциальных подрядчиков, создать более конкурентную среду. Федеральная служба сочла это нарушением,заявила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В мэрии заверили, что выполнят предписание ФАС и вернутся к прежним условиям.

У «Уралстроймонтажа» были претензии к графику, согласно которому потенциальный подрядчик должен сдать, по мнению представителей «УСМ», слишком большой объём работ, что было бы невозможно сделать в предусмотренные сроки. Однако в ФАС с этим не согласились.