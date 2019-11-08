В Нижнем Тагиле на службу в армию призваны 163 человека

Этой осенью на службу должны поступить 275 тагильчан и 30 жителей Горнозаводского округа. На службу в армию сейчас призваны 163 человека из Нижнего Тагила, по ГГО план перевыполнен — 38 человек. Уже состоялись четыре отправки призывников, всего за осень их планируется 17.