В Нижнем Тагиле на службу в армию призваны 163 человека

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Итоги осенней призывной компании подведены в Нижнем Тагиле, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Этой осенью на службу должны поступить 275 тагильчан и 30 жителей Горнозаводского округа. На службу в армию сейчас призваны 163 человека из Нижнего Тагила, по ГГО план перевыполнен — 38 человек. Уже состоялись четыре отправки призывников, всего за осень их планируется 17.
Военком Александр Вострилов пояснил, что по результатам медицинской комиссии все призывники признаны годными к прохождению службы. Двое из них направлены в Президентский полк.
Число уклонистов по Нижнему Тагилу и ГГО остается на стандартном уровне — примерно тысяча человек.
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