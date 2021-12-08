Нижний Тагил войдет в «Демидовский маршрут»

Нижний Тагил войдет в «Демидовский маршрут»
Нижний Тагил войдет в «Демидовский маршрут»
Сегодня, 15:44ОбществоФото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
«Демидовский маршрут» объединит в себе Нижний Тагил, Невьянск, Горноуральский и Нижнесалдинский округа.

В рамках тестирования нового маршрута, который заменит «Самоцветное кольцо Урала», в Нижний Тагил в начале декабря прибыла делегация «Ассоциации туроператоров» и представителей Ростуризма.

Членам делегации провели экскурсию по тагильской части маршрута с объектами, связанными с фамилией Демидовых, в том числе бывший Демидовский завод в Черноисточинске.

«Демидовский маршрут», разрабатываемый с октября этого года, планируется запустить следующим летом, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
туризмСтарый Демидовский заводНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы