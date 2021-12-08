Нижний Тагил войдет в «Демидовский маршрут»

В рамках тестирования нового маршрута, который заменит «Самоцветное кольцо Урала», в Нижний Тагил в начале декабря прибыла делегация «Ассоциации туроператоров» и представителей Ростуризма.
Членам делегации провели экскурсию по тагильской части маршрута с объектами, связанными с фамилией Демидовых, в том числе бывший Демидовский завод в Черноисточинске.
«Демидовский маршрут», разрабатываемый с октября этого года, планируется запустить следующим летом, сообщили в пресс-службе городской администрации.