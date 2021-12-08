Нижний Тагил войдет в «Демидовский маршрут»

«Демидовский маршрут» объединит в себе Нижний Тагил, Невьянск, Горноуральский и Нижнесалдинский округа.

В рамках тестирования нового маршрута, который заменит «Самоцветное кольцо Урала», в Нижний Тагил в начале декабря прибыла делегация «Ассоциации туроператоров» и представителей Ростуризма. Членам делегации провели экскурсию по тагильской части маршрута с объектами, связанными с фамилией Демидовых, в том числе бывший Демидовский завод в Черноисточинске. «Демидовский маршрут», разрабатываемый с октября этого года, планируется запустить следующим летом, сообщили в пресс-службе городской администрации. Туристический маршрут по местам династии Демидовых появится на Урале

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