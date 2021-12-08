За обстрел СОБР и сожжение УАЗа охотоведа обвиняемым вынесен приговор

В лесу они встретили шестерых охотников, которые отказались показывать документы и угрожали проверяющим оружием. Сотрудники ушли вглубь леса и услышали выстрелы, а также свист пуль. В результате, когда они вернулись, то увидели, что УАЗ сожжен.