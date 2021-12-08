За обстрел СОБР и сожжение УАЗа охотоведа обвиняемым вынесен приговор

За обстрел СОБР и сожжение УАЗа охотоведа обвиняемым вынесен приговор
За обстрел СОБР и сожжение УАЗа охотоведа обвиняемым вынесен приговор
Сегодня, 13:29ОбществоФото: В.Н. Горелых
За угрозы охотоведу оружием и бойцам СОБРа, а также сожжение служебного УАЗа, обвиняемым вынесен приговор Сысертским районным судом.

Суд приговорил Сергея Кадочникова к четырем годам колонии общего режима, Антона Никонова к двум годам условно с испытательным сроком в течение трех лет, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

Мужчины признаны виновными в убийстве, насилии в отношении представителя власти и хищении оружия. Свою вину подсудимые не признали.

Происшествие случилось 15 августа в Сысертском районе. В лесном массиве за поселком Каменка на территории Терсутского охотничьего хозяйства, в районе ручья Тариково, проводился рейд охотоведа в сопровождении бойцов СОБРа.

В лесу они встретили шестерых охотников, которые отказались показывать документы и угрожали проверяющим оружием. Сотрудники ушли вглубь леса и услышали выстрелы, а также свист пуль. В результате, когда они вернулись, то увидели, что УАЗ сожжен.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 21 часа 15 августа 2020 года. Личный состав полиции был поднят по сигналу «сбор». До эпицентра событий пришлось добираться на спецтранспорте с высокой проходимостью. Сбежавших охотников искали в лесу. Силовикам удалось восстановить личности подозреваемых утром 16 августа.

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