Реальный срок грозит обстрелявшим СОБР и охотоведа браконьерам из Сысерти

Реальный срок грозит обстрелявшим СОБР и охотоведа браконьерам из Сысерти
Реальный срок грозит обстрелявшим СОБР и охотоведа браконьерам из Сысерти
Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: pixabay.com
Реальный срок запросил гособвинитель для двух браконьеров, которые обстреляли СОБР и сожгли УАЗ охотоведа летом 2020 года в Сысерти.

В августе 2020 года плановый рейд в лесу проводил охотовед вместе с бойцами СОБРа. Они встретили семь охотников с оружием, которые отказались предъявить разрешение на отстрел животных. Кроме того, мужчины угрожали инспектору карабинами.

Когда проверяющие отошли, то услышали выстрелы, пули летели в их сторону. А вернувшись к УАЗу, они обнаружили, что автомобиль сожжен. Теперь двум зачинщикам конфликта грозит до четырех лет лишения свободы, в их отношении заведены дела по трем статьям УК РФ, пишет Е1.

Напомним, осенью 2021 года в Асбесте мужчина обстрелял из ружья машину реаниматолога и больницу. После задержания, ему было предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Свердловчанина отправили в СИЗО до конца января 2022 года.

Материалы по теме:
Свердловская областьпрокуратураСысертьобстрелохотникСОБР
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы