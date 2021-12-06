Реальный срок грозит обстрелявшим СОБР и охотоведа браконьерам из Сысерти

В августе 2020 года плановый рейд в лесу проводил охотовед вместе с бойцами СОБРа. Они встретили семь охотников с оружием, которые отказались предъявить разрешение на отстрел животных. Кроме того, мужчины угрожали инспектору карабинами.
Когда проверяющие отошли, то услышали выстрелы, пули летели в их сторону. А вернувшись к УАЗу, они обнаружили, что автомобиль сожжен. Теперь двум зачинщикам конфликта грозит до четырех лет лишения свободы, в их отношении заведены дела по трем статьям УК РФ, пишет Е1.
Напомним, осенью 2021 года в Асбесте мужчина обстрелял из ружья машину реаниматолога и больницу. После задержания, ему было предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия. Свердловчанина отправили в СИЗО до конца января 2022 года.