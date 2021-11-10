Обстрелявшему машину реаниматолога из Асбеста мужчине предъявлено обвинение

39-летнему мужчине, который расстрелял машину реаниматолога и здание лечебницы в Асбесте, предъявил обвинение следственный комитет. В отношении уральца заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Как известно, вечером 2 ноября обвиняемый находился в состоянии опьянения и около трех раз выстрелил вблизи здания городской больницы. Таким образом повреждения получило здание инфекционного отделения и автомобиль одного из медиков, сообщает пресс-служба СК России по Свердловской области. Отмечается, что уралец покинул место инцидента, но все равно был задержан. У него дома сыщики обнаружили оружие. Также мужчина сознался в содеянном. По словам главы пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, за несколько дней до происшествия обвиняемый посещал здание медучреждения. На мужчине было две медицинские маски, он вел себя неадекватно. Напомним, суд удовлетворил ходатайство следователей из Асбеста о заключении под стражу местного жителя. Подозреваемого в хулиганстве с применением оружия отправили в СИЗО на время следствия до 2 января 2022 года. Подозреваемого в обстреле машины реаниматолога из Асбеста отправили в СИЗО

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