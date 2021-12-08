Жители поселка Сокол под Нижним Тагилом жалуются на отсутствие отопления

Жители поселка Сокол под Нижним Тагилом жалуются на отсутствие отопления
Жители поселка Сокол под Нижним Тагилом жалуются на отсутствие отопления
Сегодня, 18:40ОбществоФото: 1MI
С начала отопительного сезона батареи в доме №122 поселка Сокол под Нижним Тагилом так и не прогрелись до приемлемой температуры.

В угловых комнатах дома температура не поднимается выше 15 градусов. Жильцам приходится спасаться от холода электрообогревателями, что приводим к большому расходу электричества. Кроме того, из кранов течет едва теплая вода, а по счетчику ее придется оплачивать как горячую.

Как рассказывает старшая по 1-му подъезду Екатерина Волкова, обращения в ресурсоснабжающую организацию и управляющую компанию ни к чему не привели. Там отвечают, что повышение давления может привести к разрыву труб. Ряд жильцов считает, что проблема холодных батарей также связана с заменой труб, который был проведен несколько лет назад. Тогда трубы в подвале были заменены на пластиковые, но с меньшим диаметром, соответственно теперь в доме и нет нужного тепла.

Мастер управляющий компании в ноябре составил акт о несоответствии давления и температуры горячей воды нормам, но с тех пор никаких улучшений так и не произошло. Учитывая сложившуюся ситуацию, жильцы дома написали обращение в мэрию Нижнего Тагила и прокуратуру Дзержинского района, сообщает телекомпания «Телекон».

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