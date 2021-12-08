Жители поселка Сокол под Нижним Тагилом жалуются на отсутствие отопления

С начала отопительного сезона батареи в доме №122 поселка Сокол под Нижним Тагилом так и не прогрелись до приемлемой температуры.

В угловых комнатах дома температура не поднимается выше 15 градусов. Жильцам приходится спасаться от холода электрообогревателями, что приводим к большому расходу электричества. Кроме того, из кранов течет едва теплая вода, а по счетчику ее придется оплачивать как горячую. Как рассказывает старшая по 1-му подъезду Екатерина Волкова, обращения в ресурсоснабжающую организацию и управляющую компанию ни к чему не привели. Там отвечают, что повышение давления может привести к разрыву труб. Ряд жильцов считает, что проблема холодных батарей также связана с заменой труб, который был проведен несколько лет назад. Тогда трубы в подвале были заменены на пластиковые, но с меньшим диаметром, соответственно теперь в доме и нет нужного тепла. Мастер управляющий компании в ноябре составил акт о несоответствии давления и температуры горячей воды нормам, но с тех пор никаких улучшений так и не произошло. Учитывая сложившуюся ситуацию, жильцы дома написали обращение в мэрию Нижнего Тагила и прокуратуру Дзержинского района, сообщает телекомпания «Телекон».

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