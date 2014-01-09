Вспомним 2013-й! Знаковые события, топ-новости и самые активные юзеры TagilCity.ru

Первое, что TagilCity.ru сделал для подготовки итоговой за 2013 год новости – посмотрел топ-10 публикаций за последние 12 месяцев. К сожалению, 70% наиболее просматриваемых материалов – дорожные происшествия, в которых погибли люди. Поэтому в очередной раз хочется донести простую истину: будьте крайне внимательны за рулем, переходя дорогу – убедитесь в своей безопасности, перевозите детей только в удерживающих устройствах и соблюдайте правила – жизнь одна.

Ну а новостью №1 стал метеорит в Челябинске, который собрал 17 543 просмотра – естественно, публикацию смотрели не только тагильчане, подключился федеральный трафик. Эта была первичная публикация, когда мир еще слабо понимал - что произошло. Выбилась в топ и новость про танк, который пересек дорогу и попал в поле зрения не только водителей, но и видеорегистраторов. Новость настолько понравилась всей стране, что про танки на дорогах не снял дополнительный сюжет разве что ленивый. Даже заграницей в местных комедийных шоу ведущие поразились, насколько спокойно тагильчане воспринимают боевую технику на дорогах. Кстати, новость про танк набрала 10 484 просмотра.

Еще одной топ-публикацией стала информация об Эстафете Олимпийского огня – программу эстафетыпосмотрели 8 726 раз. Кстати, событие в Нижнем Тагиле крайне обсуждаемое - город буквально поделился на две половины. Одни утверждали, что из-за эстафеты огромное число магазинов не смогут подвести «скоропорт», еще большее число тагильчан не сможет осуществить деловые поездки и встречи - «дороги-то перекрыты». Другая же половина гордо говорила, что это историческое событие, что городу оказано доверие, что это настоящий патриотический праздник.

Отдельно стоит озвучить новость, которая набрала больше всего лайков. Речь там идет о предложении ЛДПР выделить женщинам пару дополнительных выходных в месяц на период критических дней. Идея до того понравилась тагильчанкам, что они поставили 86 лайков, хотя обычно новость собирает по 10 сердечек. Не менее интересны здесь и комментарии. Например, пользователь Михалыч даже справедливо заметил: «Просто женщин не будут ЧП и ИП брать на работу, вот и всё, нафиг нужны такие работники». Как бы то ни было, трудовой кодекс пока не пестрит поправками.

Кстати, о пользователях. Ежедневно на сайте появляется до 200 комментариев к публикациям, включая даже объявления, афиши и, конечно, форум. Наиболее активные юзеры узнаваемы на сайте, и TagilCity.ru не мог не составить своеобразный топ зарегистрированных читателей-комментаторов.

Больше всего отличился Михайло, написав за 2013 год 529 комментариев. Этот человек очень точно подмечает, когда чрезмерное внимание уделяют абсурдным вещам. Например, в очередной новости о конце света (кстати, дату назначили на 22 февраля 2014 года) он отписался:

Продам комплект для выживания (облегченные резиновые сапоги, плащ-палатка, противогаз, интенсифицированный сухой паек, фонарик, газовая горелка). Производство - декабрь 2012 года.

А в новости про огромную пробку из-за аварии он предложил неожиданное решение: «Лучше вагонским работать на УВЗ, тагилстроевским на НТМК, выйским на ВГОКе, центряку в банках и магазинах, а Гальянке... на индустриально-историческом парке, туристов со всех стран принимать. Тогда проблем с пробками не будет.»

Не менее активным был в 2013 году Vagonsky, оставив 515 комментариев. Как понятно из ник-нэйма, человек живет на Вагонке, поэтому все, что происходит в этом микрорайоне, не обходится без комментария пользователя. К слову, Андрей Vagonsky не раз предоставлял редакции TagilCity.ru интересные факты, заснятые на видеорегистратор (происшествия, нарушения ПДД пешеходами, коммунальные аварии). Кроме того, пользователь всегда высказывает уверенную позицию против «показухи» и несправедливости. Например, к новости об официальной статистике по зарплате на УВЗ он дал такой комментарий:

Проверяющие проверяют, чтобы ты беруши на шумной работе надевал. Не наденешь - талон вырвут и премии лишат. А наденешь - талон вырвут и премии лишат, так как в берушах не слышно предупреждающих сигналов с кранов, над тобой проезжающих. Зато есть выбор, за что лишиться части зарплаты.

Как на любом сайте, на TagilCity.ru есть тролли-провокаторы, даже зарегистрированные! Особенно любим нами за прекрасное чувство юмора «Поставщик топлива в ад». Он всегда мастерски собирает лайки и дислайки, а еще хочет устроиться к нам на работу «главным заголовщиком». Вот, кстати, некоторые варианты заголовков, которые он щедро предлагал сайту на протяжении всего 2013 года:

В помещении привокзального мужского туалета, где в ноябре был проведён акт мужеложства, наконец-то проветрили.

На полу холла патологоанатомического отделения было найдено 70 рублей.

Стены подъезда дома образцового содержания, где в прошлом году был найден труп редкой ондатры, будут выкрашены в ярко-розовый цвет.

А к новости-предложению переименовать «Кровавые улицы» города Поставщик проявил чудеса ономастики и дал новые названия некоторым странам: «Кралжир, Утырция, Путиндия, Пнидерланды, Испортугалия, Барангола, ПерегарбадОс, Водяруанда, Бухалбания...».

А отдельно остро Поставщик топлива в ад реагирует на имена Игоря Балуева и Никиты Чапурина (активисты движения «Тагил без ям»). Кстати, эти люди также являются активными комментаторами на TagilCity.ru, причем нередко дают пояснения к спорным ситуациям, в том числе в отношении Водоканал-НТ, Главы города, городских мероприятий и, конечно, ремонта дорог.

Ну и это был бы незавершенный материал, если бы мы не отметили пользователя Шалфей. В 2013 году он оставил 343 комментария и добрая их часть так или иначе связана с неблагоустроенностью Нижнего Тагила, отдаленных микрорайонов города и конкретно Тагилстроя.

Я хочу жить в своём городе, я не лимита!! Я - житель Большого Города, и хочу, чтобы Здесь было цивилизованно!!! И пока не будет, я не успокоюсь!

Плюс, у этого человека довольно строгие взгляды на жизнь, например, он уверен, что женщине водить машину нельзя. Вот что он написал к новости о дорожном инциденте, где за рулем находилась женщина:

Когда общество наконец поймёт и осознает, что женщинам не надо управлять машинами?!! Ну не правильно это!!! Не предрасположена женская психика к вождению машины или пилотированию самолёта!!! Это делает женщину менее женственной и более независимой!.. И зачем?! Мужчине это нужно - сила, ловкость, подвиги - это мужская прерогатива; а женщине для чего?!!

Хотим отметить, что абсолютно каждый пользователь нам дорог, мы всегда следим за вашими комментариями, многие из которых даже становятся темой для новых публикаций. И мы с удовольствием познакомимся лично с каждым из вас. Серьезно, приходите к нам в офис на Папанина, 7, мы вам рады и ждем! А если у вас появилось желание сообщить новость - звоните 499-334 или высылайте информацию на почту pressa@tagilcity.ru.