Хищение средств: бухгалтеру ООО «Автобус» в Красноуральске грозит штраф 120 тыс. руб.

По версии следствия, бухгалтер ООО «Автобус» в Красноуральске предоставила ложную информацию о 5 гражданах, якобы пользовавшихся льготным проездом в междугороднем сообщении Свердловской области в феврале 2018 года. Сотрудница компании подозревается в присвоении денежных средств, выплачиваемых в виде субсидий на возмещение выпадающих доходов, принадлежащих управлению социальной политики Красноуральска.

Женщина признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено для рассмотрения мировому судье. Бухгалтеру компании-перевозчика грозит штраф в размере до 120 тысяч рублей, а также обязательные работы сроком до 360 часов, исправительные работы на срок до 1 года и ограничение свободы на срок до 2 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.