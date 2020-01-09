В Богдановиче сотрудницу кинотеатра уволили из-за плана по показу российских фильмов

Женщина работала в кинотеатре «Совкино» с 2013 года, однако в 2019 году ее уволили за невыполнение своих обязанностей.

Причиной увольнения стала претензия федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии. Фонд счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по показу отечественного кино, объём которого должен был составлять не менее 50% всех киносеансов.

Суд установил, что на администратора было возложено слишком много обязанностей. В частности, она должна была привлекать зрителей на российские фильмы, у нее не было необходимой материально-технической базы.

Еженедельно за счет работодателя приобретались билеты на несостоявшиеся из-за отсутствия зрителей сеансы. Без этого реальная доля российского кино в зале северной части города составила бы 16,4%, рассказали в пресс-службе облсуда.