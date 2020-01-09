В Богдановиче сотрудницу кинотеатра уволили из-за плана по показу российских фильмов
В Богдановиче администратор кинотеатра подала в суд из-за того, что ее уволили за невыполнение плана по прокату российских фильмов, сообщает пресс-служба облсуда.
Женщина работала в кинотеатре «Совкино» с 2013 года, однако в 2019 году ее уволили за невыполнение своих обязанностей.
Причиной увольнения стала претензия федерального Фонда социально-экономической поддержки отечественной кинематографии. Фонд счел, что кинотеатр не исполнил обязанности по показу отечественного кино, объём которого должен был составлять не менее 50% всех киносеансов.
Суд установил, что на администратора было возложено слишком много обязанностей. В частности, она должна была привлекать зрителей на российские фильмы, у нее не было необходимой материально-технической базы.
Еженедельно за счет работодателя приобретались билеты на несостоявшиеся из-за отсутствия зрителей сеансы. Без этого реальная доля российского кино в зале северной части города составила бы 16,4%, рассказали в пресс-службе облсуда.
«Центр современной культурной среды городского округа Богданович» обжаловал решение суда, но суд встал на сторону работницы. Женщина была восстановлена на работе. Кроме того, работодатель должен выплатить ей 18 тысяч рублей за то время, что она провела без работы, и две тысячи рублей компенсации.