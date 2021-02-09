В «Нижнетагильском лесничестве» сменится руководитель

Экс-глава лесничества в Нижнем Тагиле теперь руководит Уральской авиабазой по охране лесов в Екатеринбурге. Она является подразделением Минприроды Свердловской области и единственной структурой, направленной на тушение лесных пожаров на Среднем Урале. Об этом ранее сообщал телеканал «Реальный Тагил».