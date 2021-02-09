В «Нижнетагильском лесничестве» сменится руководитель

В ГКУ «Нижнетагильское лесничество» рассказали редакции TagilCity.ru, что Роман Лежнин покинул должность руководителя учреждения.
В течение месяца будет определен новый начальник лесничества. А нашего предыдущего руководителя перевели в Екатеринбург, рассказали изданию в ГКУ.
Экс-глава лесничества в Нижнем Тагиле теперь руководит Уральской авиабазой по охране лесов в Екатеринбурге. Она является подразделением Минприроды Свердловской области и единственной структурой, направленной на тушение лесных пожаров на Среднем Урале. Об этом ранее сообщал телеканал «Реальный Тагил».
Напомним, 4 февраля стало известно о назначении замначальника полиции Нижнего Тагила Вячеслава Шведчикова временно исполняющим обязанности главы МВД Первоуральска.