В Свердловской области в декабре 2020 года убыль населения выросла более чем в 4 раза

В Свердловской области в декабре 2020 года смертность выросла на 71,5% по сравнению с тем же месяцем 2019 года. В прошлом году в декабре в регионе умерли 7,9 тысячи человек, а годом ранее 4,6 тысячи свердловчан. В последний месяц прошлого года родились 3,8 тысячи детей, в тот же период 2019 года — 3,6 тысячи младенцев, рождаемость выросла на 5,7%