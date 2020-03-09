В Екатеринбург в обстановке секретности прибыл лидер Rammstein Тилль Линдеманн

Сообщать о времени прилета Тилля отказались организаторы концерта, поэтому поклонников певца в аэропорту не было.

В 7.30 утра Линдеманн вышел из VIP-терминала, где его ждал черный микроавтобус Mercedes, и отправился в гостиницу. Шоу певца состоится уже сегодня вечером в Екатеринбург-Экспо.

Напомним, за отмену концерта Тилля Линдеманна на Урале выступала общественница Евгения Чудновец. Она написала губернатору Евгению Куйвашеву открытое письмо с просьбой запретить выступление музыканта, так как «оно оскорбляет жителей области в год 75-летия Победы».