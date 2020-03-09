В Екатеринбург в обстановке секретности прибыл лидер Rammstein Тилль Линдеманн
Сегодня, 11:06ОбществоФото: Е1.ru
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Сегодня, 9 марта, в Екатеринбурге состоится концерт лидера Rammstein Тилля Линдеманна. В столицу Урала музыкант прилетел в обстановке особой секретности, пишет Е1.
Сообщать о времени прилета Тилля отказались организаторы концерта, поэтому поклонников певца в аэропорту не было.
В 7.30 утра Линдеманн вышел из VIP-терминала, где его ждал черный микроавтобус Mercedes, и отправился в гостиницу. Шоу певца состоится уже сегодня вечером в Екатеринбург-Экспо.
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Напомним, за отмену концерта Тилля Линдеманна на Урале выступала общественница Евгения Чудновец. Она написала губернатору Евгению Куйвашеву открытое письмо с просьбой запретить выступление музыканта, так как «оно оскорбляет жителей области в год 75-летия Победы».
Кроме того, Чудновец подала заявление в полицию, где потребовала завести на Тилля Линдеманна уголовное дело о распространении порнографии. Причиной этому стал один из клипов певца.
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