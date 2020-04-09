Пресс-секретарь президента России купил себе в аптеке блокатор вирусов
Сегодня, 10:46ОбществоФото: Скриншот видео РЕН-ТВ
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Пресс секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что приобрел в аптеке блокатор вирусов. Его нужно носить на одежде в виде бейджа, пишет ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Песков подчеркнул, что покупка блокатора — его личная инициатива, сотрудникам администрации его носить не обязательно.
Отмечается, что действие блокатора основано на выделении диоксида хлора, который обеззараживает воздух.
Напомним, в России по последним данным подтверждено 8 672 случая коронавируса, 580 человек выздоровели, 63 — скончались.
Карта распространения коронавируса в России
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