Тагильчанин пожаловался следственному комитету области на украденные в полиции деньги

Сергея Костромитин рассказал редакции TagilCity.ru, что 2 апреля получил зарплату, выпил пару бокалов пива и направился домой. Тагильчанина остановил наряд полиции и попросил документы. По словам Сергея, по требованию он отдал полицейским телефон и паспорт, в котором лежали деньги. Мужчину доставили в отдел полиции, где ему вернули телефон и документы, но, как поделился Сергей Костромитин, уже без денег.