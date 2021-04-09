Тагильчанин пожаловался следственному комитету области на украденные в полиции деньги

Сергея Костромитин рассказал редакции TagilCity.ru, что 2 апреля получил зарплату, выпил пару бокалов пива и направился домой. Тагильчанина остановил наряд полиции и попросил документы. По словам Сергея, по требованию он отдал полицейским телефон и паспорт, в котором лежали деньги. Мужчину доставили в отдел полиции, где ему вернули телефон и документы, но, как поделился Сергей Костромитин, уже без денег.
На вопрос, считает ли он себя пьяным, тагильчанин ответил отрицательно, и его отправили на медицинское освидетельствование. После экспертизы мужчину увезли в отделение, снова забрали паспорт и попросили подождать.
Жду, возвращают паспорт, на вопрос: «А деньги где», ответа мне не дали. Если бы это были бы копейки, это же около 20 тысяч, сказал Сергей Костромитин.
Тагильчанин 5 апреля написал по поводу пропажи денег интернет-обращение в Следственный комитет Свердловской области.
В Межмуниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» подтвердили TagilCity.ru, что был освидетельствован человек, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении.
Причина – находился в общественном месте в состоянии опьянения. Освидетельствование показало состояние 0,73 промилле в выдыхаемом воздухе, сообщила руководитель пресс-службы МУ МВД России «Нижнетагильское» Элина Балуца.
Как сообщили TagilCity.ru, официальных данных о пропаже денег в полиции Нижнего Тагила пока нет. Если тагильчанин пожаловался области, в полицию придет обращение, и будет осуществлена проверка.